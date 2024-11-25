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В полиции Литвы рассказали о версиях крушения грузового самолета DHL

Полиция Литвы рассматривает разные версии крушения самолета DHL, включая теракт

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jurgen_nauditt/X (ранее Twitter)

Литовская полиция рассматривает разные версии крушения грузового самолета DHL, в том числе теракт. Об этом сообщает портал LRT со ссылкой на генерального комиссара полиции Арунаса Паулаускаса.

По его словам, крушение грузового самолета, вероятно, произошло из-за технической неполадки либо человеческого фактора.

При этом Паулаускас заявил, что террористический акт «не может быть исключен».

«Сбор доказательств может занять целую неделю», — отметил он, уточнив, что в ходе расследования будут рассмотрены разные версии произошедшего.

До этого агентство Reuters сообщало, что центр по управлению кризисными ситуациями Литвы не располагает сведениями, согласно которым после крушения грузового самолета DHL произошел взрыв.

Портал RLT со ссылкой на директора службы противопожарной защиты и спасения Ренатаса Пожелу сообщил, что при падении грузовое судно проскользило несколько сотен метров.

Новость дополняется.

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