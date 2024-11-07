Стало известно, по каким причинам россияне чаще всего увольняются

Россияне чаще всего увольняются из-за обманутых ожиданий и нарушения договоренностей. В том числе сюда относятся обещания платить определенную зарплату, которые затем не выполняются, рассказал RT карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Святослав Семеренко.

Среди других важных договоренностей, которые могут нарушать работодатели, эксперт назвал график и условия труда.

«Если же на деле все выходит иначе — низкая оплата труда, задержка или даже невыплата заработной платы, переработки — человек принимает решение о смене работы», — пояснил он.

Еще одна частая причина увольнения россиян – это отсутствие карьерного роста и перспектив. Обычно после пяти лет работы в одной компании сотрудники ожидают повышения, финансового развития, а если такой возможности нет – ищут новую работу. Молодежь, по словам Семеренко, готова на работу без каких-либо перспектив в течение не более года-двух.

Третья частая причина увольнения – это эмоциональное выгорание на фоне стресса и перегрузок. В этом случае люди просто не успевают восстанавливаться, из-за чего начинают обесценивать труд, а в конечном итоге – уходить.

Также среди частых причин увольнения эксперт назвал конфликты с руководством, токсичный коллектив, желание найти себя или работать там, где обязанности соответствуют личному росту.

Наиболее часто россияне увольняются в сферах услуг, торговли, строительства, развлечения и отдыха, а реже – из промышленности, заключил Семеренко.

Исследователи до этого выяснили, что порядка 40% россиян задумывались об увольнении в течение первых месяцев после выхода на новую работу. Главной причиной они назвали несоответствие реальных задач с описанной рекрутерами на собеседовании.

Россиянам ранее рассказали, как уволиться без отработки.