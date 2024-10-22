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Кемеровским шахтерам пообещали выплатить зарплату после голодовки

360.ru: рабочим шахты «Инская» пообещали выплатить зарплату после голодовки

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Павел Лисицын/РИА Новости

Устроившим голодовку сотрудникам шахты «Инская» в Кемеровской области пообещали выплатить зарплату. Руководство шахты заверило, что закроет долги до 28 октября, передает 360.ru со ссылкой на одного из местных работников.

«До 28 октября пообещали выплатить всю сумму», — отметил мужчина, добавив, что работникам предоставили гарантийное письмо.

Напомним, накануне стало известно, что сотрудники шахты объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты в течение трех месяцев. Долг составляет 46 млн рублей 382 сотрудникам, владелец шахты Денис Немыкин обратился в администрацию региона и надзорные органы с заявлением о невозможности платить зарплату работникам. Позже СК возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы.

Бастрыкин ранее потребовал доклад после задержки зарплат шахтерам на Кузбассе.

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