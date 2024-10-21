Кемеровские шахтеры объявили голодовку

Сотрудники шахты «Инская» в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

Владелец шахты Денис Немыкин обратился в администрацию региона и надзорные органы с заявлением о невозможности платить зарплату работникам. Подпись под заявлением о начале голодовки поставили 12 человек. Сколько человек примут участие в акции, точно не известно. Сотрудники шахты утверждают, что работать там невозможно из-за устаревшего оборудования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Предприятие должно 46 миллионов рублей 382 сотрудникам. Шахтеры не получают зарплату уже три месяца.

Немыкин также сообщил, что он «подарил» сотрудникам заработную плату за девять месяцев работы, которую они получили после того, как предприятие «посидело в банкротстве».

До этого в Чите жильцы аварийного дома объявили о начале голодовки.

Ранее почти 360 человек эвакуировали из рудника из-за пожара.