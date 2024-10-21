Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Кемеровские шахтеры объявили голодовку

360.ru: работники шахты «Инская» объявили голодовку из-за невыплаты зарплат

Сотрудники шахты «Инская» в Кемеровской области объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы. Об этом сообщает телеканал 360.ru.

Владелец шахты Денис Немыкин обратился в администрацию региона и надзорные органы с заявлением о невозможности платить зарплату работникам. Подпись под заявлением о начале голодовки поставили 12 человек. Сколько человек примут участие в акции, точно не известно. Сотрудники шахты утверждают, что работать там невозможно из-за устаревшего оборудования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Предприятие должно 46 миллионов рублей 382 сотрудникам. Шахтеры не получают зарплату уже три месяца.

Немыкин также сообщил, что он «подарил» сотрудникам заработную плату за девять месяцев работы, которую они получили после того, как предприятие «посидело в банкротстве».

До этого в Чите жильцы аварийного дома объявили о начале голодовки.

Ранее почти 360 человек эвакуировали из рудника из-за пожара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами