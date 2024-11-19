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Суд арестовал гендиректора шахты «Инская»

СК: гендиректор шахты «Инская» Денис Немыкин заключен под стражу

Центральный районный суд города Кемерово заключил под стражу гендиректора шахты «Инская» Дениса Немыкина. Об этом сообщили в региональном СК.

В отношении владельца шахты завели уголовное дело по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»). Вскрылись новые подробности о противоправной деятельности Немыкина.

С октября 2023 года по октябрь 2024 года он продавал уголь контрагентам по заниженным ценам, что причинило ущерб предприятию, оцениваемый в 54 млн рублей.

До этого Немыкина задержали за невыплату зарплат сотрудникам шахты. По версии следствия, с ноября 2023 года по июль 2024 года подозреваемый не выплачивал зарплату 382 работникам предприятия. В итоге задолженность перевалила за сумму свыше 65 млн рублей.

Все закончилось тем, что горняки «Инской» не выдержали и объявили о решении снова выйти на забастовку 11 ноября. Как уточняет издание «Ваш город», в правительстве Кузбасса в ответ на это посоветовали шахтерам просто найти новую работу.

Ранее в Кузбассе нашли горняка, которого завалило при обрушении кровли на шахте.

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