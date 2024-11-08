В Кузбассе задержали гендиректора шахты «Инская» за невыплату сотрудникам зарплаты

В Кемеровской области задержали гендиректора шахты «Инская» за невыплату сотрудникам заработной платы. Об этом пишет пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, с ноября 2023 года по июль 2024 года подозреваемый не выплачивал зарплату 382 работникам предприятия. В итоге задолженность перевалила за сумму свыше 65 млн рублей.

В ведомстве не указали имя фигуранта, однако корреспонденты газеты «Ваш город» написали, что речь может идти про Дениса Немыкина — совладельца «Инской» и ее генерального директора.

По данным издания, Немыкин долгое время обещал рабочим выплатить зарплату. В последний раз он заверил, что выплаты поступят до 4 ноября, однако денег никто так и не получил.

В итоге горняки «Инской» объявили о решении снова выйти на забастовку 11 ноября. Работники планируют разместиться на парковке перед АБК шахты до тех пор, пока им не выплатят причитающееся. В правительстве Кузбасса в ответ на это посоветовали шахтерам просто найти новую работу.

Горняки уже пытались бороться за свои зарплаты в конце октября, когда объявили голодовку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. На тот момент предприятие должно было работникам 46 млн рублей. В итоге тогда устроившим голодовку пообещали выплатить зарплату, а Немыкин сообщил, что он «подарил» сотрудникам заработную плату за девять месяцев работы, которую они получили после того, как предприятие «посидело в банкротстве».

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