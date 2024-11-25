Mash: при возгорании российского самолета в Турции у пассажиров сгорел багаж

Пассажиры загоревшегося в Анталье российского самолета после эвакуации были доставлены в зал ожидания аэропорта, передает Mash.

По данным Telegram-канала, путешественники ждут свои вещи, при этом у многих из них сгорел багаж.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Среди возможных причин инцидента называют возгорание двигателя, повреждение топливных баков, сдвиг ветра или ошибку пилотирования.

Ранее на борту пассажирского самолета произошло задымление из-за загоревшегося планшета.