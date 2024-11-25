Российский авиаперевозчик назвал причину грубой посадки в аэропорту Антальи

Грубая посадка пассажирского самолета Superjet 100 авиакомпании «Азимут» в международном аэропорту Антальи в Турции произошла из-за сдвига ветра. Об этом сообщается в заявлении авиаперевозчика в социальной сети «ВКонтакте».

«В результате сдвига ветра произошла грубая посадка», — говорится в сообщении.

В связи с инцидентом командир самолета решил провести эвакуацию по надувным трапам, добавили в авиакомпании.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

После инцидента аэропорт Антальи приостановил прием самолетов до 3:00 по московскому времени.

В Росавиации заявили, что выясняют, почему при посадке в аэропорту турецкой Антальи загорелся российский самолет.

Ранее сообщалось, что СК начал проверку после возгорания российского SSJ-100 в Турции.