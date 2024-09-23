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На борту пассажирского самолета произошло задымление из-за загоревшегося планшета

Fox 12: планшет вспыхнул у пассажира на борту рейса Hawaiian Airlines

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Shutterstock/Vitalii Matokha

В США на борту авиалайнера произошла нештатная ситуация — у одной из пассажирок загорелся планшет. Об этом сообщает телеканал Fox 12.

Информацию об инциденте передали 19 сентября члены экипажа рейса из гавайского Гонолулу в Портленд, штат Орегон. Перелет совершала авиакомпания Hawaiian Airlines. Бортпроводники рассказали, что iPad одной из клиенток компании перегрелся и задымился. Из-за этого салон заполнил дым. Несмотря на возгорание, самолет успешно приземлился в аэропорту назначения.

По данным СМИ, никто из 280 пассажиров и десяти членов экипажа за медицинской помощью не обращался.

До этого пассажир рейса «Варадеро-Москва» провел полет связанным после попытки закурить и выйти из самолета.

Ранее в Новосибирске мужчины из бизнес-класса пошутили о бомбе и задержали самолет на два часа.

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