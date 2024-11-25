Предварительной причиной пожара самолета в Анталье является ошибка пилотирования

Причиной пожара на борту российского самолета в аэропорту Антальи, по предварительным данным, стали ошибочные действия пилотов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Диспетчеры аэропорта предоставили экипажу информацию о погоде — в Анталье был сильный и порывистый ветер. Исходя из полученных сведений, экипаж должен был рассчитать скорость захода на посадку.

Сразу после приземления на взлетно-посадочную полосу самолет ударился о нее левым двигателем, а через некоторое время загорелся.

На место происшествия с самолетом срочно выехали российские дипломаты.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 79 человек. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из самолета льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Ранее на борту пассажирского самолета произошло задымление из-за загоревшегося планшета.