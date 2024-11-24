Названа возможная причина, по которой в Турции загорелся Superjet 100

Пассажиры загоревшегося в Турции российского Superjet 100 сообщили, что при посадке почувствовали сильный удар о землю, пишет Baza.

По данным Telegram-канала, в результате этого у самолета могли быть повреждены топливные баки, расположенные в крыльях самолета. В результате этого разлилось топливо, что и привело к возгоранию.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 79 человек. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из Superjet 100 льется топливо. Представитель турецкого аэропорта заявил, что у самолета загорелся двигатель.

Ранее в Турции молния ударила в аэропорт.