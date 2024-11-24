Пассажиров загоревшегося в Турции российского самолета эвакуировали

Загоревшийся в аэропорту Антальи российский самолет потушили, а 79 пассажиров, которые находились на борту лайнера, эвакуировали. Об этом сообщает Milliyet.

По данным турецкой газеты, загорелся двигатель лайнера, который садился в Турции в сложных погодных условиях. Возгорание было оперативно локализовано и потушено. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам начальника гражданской авиации аэропорта, возгорание произошло в момент приземления.

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев пишет, что при посадке загорелся левый двигатель, после чего огонь стал усиливаться.

Портал Airporthaber уточнил, что речь идет о самолете Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», который выполнял рейс из Сочи в Анталью.

Ранее на борту пассажирского самолета произошло задымление из-за загоревшегося планшета.