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Минтранс Турции назвал точное число пассажиров на борту загоревшегося самолета РФ

Минтранс Турции: из загоревшегося SSJ-100 эвакуировали 95 человек

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Murad Sezer/Reuters

Турецкий минтранс в соцсети уточнил ТАСС данные о числе пассажиров на борту загоревшегося в Анталье российского самолета.

По данным ведомства, лайнер перевозил 89 пассажиров (изначально сообщалось о 79). Вместе с ними летели шесть членов экипажа. Все они были оперативно эвакуированы из самолета после произошедшего.

«Посадки в аэропорту отменены до 03:00. Взлеты из аэропорта осуществляются с военной взлетно-посадочной полосы», — также отметили в воздушной гавани.

Возгорание Superjet 100 при посадке в турецком аэропорту произошло вечером 24 ноября. Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью, на борту находились 95 человек. В результате ЧП никто из них не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали. Лайнер садился в сложных погодных условиях. Возгорание началось сразу после приземления. Очевидцы рассказали, что при посадке ощутили резкий удар, а затем увидели, как из Superjet 100 льется топливо. Среди возможных причин произошедшего называли возгорание двигателя, повреждение топливных баков, сдвиг ветра и ошибку пилотирования.

Ранее на борту пассажирского самолета произошло задымление из-за загоревшегося планшета.

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