Беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных сил атаковал маршрутный автобус в Кировском районе Донецка, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в Кировском районе на микрорайоне Текстильщик вражеским БПЛА был атакован автобус маршрута № 85. Пострадавших нет», – отметил он в своем сообщении.

Отмечается, что Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

Накануне житель Донецка получил ранение, подорвавшись на противопехотной фугасной мине «Лепесток» во дворе дома в Кировского района по улице Южногорняцкой.

13 ноября глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, которая находится в 50 километрах севернее Донецка. В результате атаки были обесточены 143 трансформаторные подстанции. Без отопления на тот момент оставались 199 жилых домов, восемь школ, шесть дошкольных учреждений и три поликлиники.

Ранее российские солдаты закрыли собой мирных жителей в ДНР во время атаки БПЛА.