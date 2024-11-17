Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России закрыли собой жителей Ильинки Донецкой народной республики (ДНР) во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал местный житель, его слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

По словам российского бойца, солдаты ВС РФ вошли в Ильинку 31 октября. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили военнослужащих и открыли по ним огонь, для корректировки которого запустили дроны.

Тогда российские бойцы решили скрыться в подвале, где прятались мирные жители. Увидев влетевший внутрь украинский беспилотник, военнослужащие закрыли собой гражданских, а затем — выбрались наружу. После этого произошел взрыв.

«Жители, ссылаясь на военных РФ, рассказали, что врагу по рации дали четкое указание бить по мирным людям, чтобы свалить это все на российских бойцов», — отмечает RT.

Издание также пишет, что местные жители скрываются от обстрелов в подвалах, из-за продолжающихся боевых действий их не могут эвакуировать.

30 октября жительница города Украинска в ДНР рассказала в беседе с телеканалом RT, что в ходе боев за населенный пункт украинские военные бросили гранаты в подвал, в котором находились дети. По словам женщины, тогда жертвами стали 14 мирных жителей, в том числе солдат Вооруженных сил России, который спас двоих детей, накрыв их собой.

Ранее житель Суджи рассказал о жестокости наемников ВСУ.