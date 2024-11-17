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Российские солдаты закрыли собой мирных жителей в ДНР во время атаки БПЛА

RT: российские бойцы закрыли собой мирных жителей Ильинки во время атаки БПЛА

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РИА «Новости»

Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России закрыли собой жителей Ильинки Донецкой народной республики (ДНР) во время атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом рассказал местный житель, его слова приводит Telegram-канал «RT на русском».

По словам российского бойца, солдаты ВС РФ вошли в Ильинку 31 октября. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили военнослужащих и открыли по ним огонь, для корректировки которого запустили дроны.

Тогда российские бойцы решили скрыться в подвале, где прятались мирные жители. Увидев влетевший внутрь украинский беспилотник, военнослужащие закрыли собой гражданских, а затем — выбрались наружу. После этого произошел взрыв.

«Жители, ссылаясь на военных РФ, рассказали, что врагу по рации дали четкое указание бить по мирным людям, чтобы свалить это все на российских бойцов», — отмечает RT.

Издание также пишет, что местные жители скрываются от обстрелов в подвалах, из-за продолжающихся боевых действий их не могут эвакуировать.

30 октября жительница города Украинска в ДНР рассказала в беседе с телеканалом RT, что в ходе боев за населенный пункт украинские военные бросили гранаты в подвал, в котором находились дети. По словам женщины, тогда жертвами стали 14 мирных жителей, в том числе солдат Вооруженных сил России, который спас двоих детей, накрыв их собой.

Ранее житель Суджи рассказал о жестокости наемников ВСУ.

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