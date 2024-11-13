ВСУ нанесли удар по Горловке, город обесточен

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку, в городе чрезвычайная ситуация.

«Чрезвычайная ситуация в Горловке: враг нанес удар по городу, оставив без света, воды и тепла 60 тысяч человек», — написал он.

По его словам, обесточены 143 трансформаторные подстанции. Без отопления остались 199 жилых домов, восемь школ, шесть дошкольных учреждений, три поликлиники.

Он отметил, что власти предпринимают усилия для восстановления систем жизнеобеспечения города.

10 ноября в ДНР заявили, что украинские военные обстреляли Горловку 11 снарядами «натовского» 155-миллиметрового калибра за полтора часа. По городу также было выпущено восемь ракет из РСЗО .

Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия. Это также один из крупнейших населенных пунктов ДНР. До начала конфликта в Донбассе в Горловке жили более 250 тыс. человек.

Ранее ВСУ применили тактику «тихой атаки» при ударе дроном по Горловке.