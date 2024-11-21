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Пожилой житель Донецка подорвался на мине во дворе дома

Кулемзин: житель Донецка подорвался на мине «Лепесток» во дворе дома

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FotograFFF/Shutterstock

Мужчина получил ранение, подорвавшись на противопехотной фугасной мине «Лепесток» во дворе дома в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Сегодня в первой половине дня на противопехотной фугасной мине «Лепесток» во дворе одного из домов Кировского района по улице Южногорняцкой подорвался мужчина 1949 года рождения», — написал Кулемзин.

Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

Кулемзин рассказал, что пострадавшего мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

Недавно житель села Грузское в Борисовском районе вышел на улицу, чтобы выгулять собаку, и подорвался на взрывном устройстве. Трагедия произошла в лесопосадке. Мужчину не удалось спасти. Глава региона выразил соболезнования его родным и близким.

Незадолго до этого в Валуйском округе Белгородской области легковой автомобиль подорвался на боеприпасе.

Ранее в ЛНР двое рыбаков пострадали из-за взрывчатки ВСУ.

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