Пожилой житель Донецка подорвался на мине во дворе дома

Мужчина получил ранение, подорвавшись на противопехотной фугасной мине «Лепесток» во дворе дома в Донецке. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«Сегодня в первой половине дня на противопехотной фугасной мине «Лепесток» во дворе одного из домов Кировского района по улице Южногорняцкой подорвался мужчина 1949 года рождения», — написал Кулемзин.

Кировский район расположен в юго-западной части Донецка.

Кулемзин рассказал, что пострадавшего мужчину доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь.

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