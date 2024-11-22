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Министр обороны Индии посетит Россию в декабре

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетит Россию в начале декабря

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх в начале декабря посетит с визитом Россию. Об этом пишет ТАСС.

Подробности рассказал источник агентства в военных кругах в Нью-Дели.

«Министр обороны Индии посетит с визитом Россию. Запланировано на начало декабря», — сказал он.

В конце октября состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендре Моди. В процессе разговора премьер Индии заявил, что Нью-Дели выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готов оказать любое содействие для завершения боевых действий. Моди подчеркнул, что регулярно находится в контакте с российским лидером по поводу ситуации.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Моди, который находится в контакте с российским лидером Владимиром Путиным, может получать объективную информацию о событиях на Украине.

Ранее Моди признал, что с нетерпением ждет продолжения общения с Путиным.

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