Министр обороны Индии посетит Россию в декабре

Глава Минобороны Индии Раджнатх Сингх в начале декабря посетит с визитом Россию. Об этом пишет ТАСС.

Подробности рассказал источник агентства в военных кругах в Нью-Дели.

«Министр обороны Индии посетит с визитом Россию. Запланировано на начало декабря», — сказал он.

В конце октября состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендре Моди. В процессе разговора премьер Индии заявил, что Нью-Дели выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готов оказать любое содействие для завершения боевых действий. Моди подчеркнул, что регулярно находится в контакте с российским лидером по поводу ситуации.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Моди, который находится в контакте с российским лидером Владимиром Путиным, может получать объективную информацию о событиях на Украине.

Ранее Моди признал, что с нетерпением ждет продолжения общения с Путиным.