Моди высказался за скорейший мир на Украине

Индия выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готова оказать любое содействие для завершения боевых действий. Об этом премьер-министр Нарендра Моди заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС, передает ТАСС.

Моди подчеркнул, что регулярно находится в контакте с российским лидером по поводу конфликта Москвы и Киева. Премьер отметил, что проблемы должны решаться мирным путем, а Индия полностью поддерживает «скорейшее установление мира и стабильности».

По его словам, Нью-Дели готов оказать «любое возможное содействие и в будущем».

До этого заместитель министра иностранных дел Викрам Мисри сообщал, что Индия обсуждает урегулирование конфликта на Украине с рядом важных партнеров и лидеров государств. По словам Мисри, переговоры продолжаются, и информация об их итогах появится в нужное время.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства страны Субраманьям Джайшанкар уточнял, что у Индии нет мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, и она не предлагает соответствующих инициатив, однако Нью-Дели общается со всеми сторонами конфликта и передает информацию.

Ранее в Германии оценили влияние саммита БРИКС на будущее мира.