Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Моди высказался за скорейший мир на Украине

Моди заявил, что Индия готова содействовать урегулированию конфликта на Украине

close
Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

Индия выступает за скорейшее мирное урегулирование конфликта на Украине и готова оказать любое содействие для завершения боевых действий. Об этом премьер-министр Нарендра Моди заявил во время встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС, передает ТАСС.

Моди подчеркнул, что регулярно находится в контакте с российским лидером по поводу конфликта Москвы и Киева. Премьер отметил, что проблемы должны решаться мирным путем, а Индия полностью поддерживает «скорейшее установление мира и стабильности».

По его словам, Нью-Дели готов оказать «любое возможное содействие и в будущем».

До этого заместитель министра иностранных дел Викрам Мисри сообщал, что Индия обсуждает урегулирование конфликта на Украине с рядом важных партнеров и лидеров государств. По словам Мисри, переговоры продолжаются, и информация об их итогах появится в нужное время.

В свою очередь глава внешнеполитического ведомства страны Субраманьям Джайшанкар уточнял, что у Индии нет мирного плана по урегулированию конфликта на Украине, и она не предлагает соответствующих инициатив, однако Нью-Дели общается со всеми сторонами конфликта и передает информацию.

Ранее в Германии оценили влияние саммита БРИКС на будущее мира.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами