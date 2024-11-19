Премьер-министр Индии Нарендра Моди, который находится в контакте с российским лидером Владимиром Путиным, может получать объективную информацию о событиях на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы знаем, что у господина Моди очень особые и прагматичные отношения с президентом Путиным. Он также поддерживает контакты с украинской стороной», — заявил он.

По словам Пескова, контакт с РФ позволяет Моди получать информацию «из первых рук». Он добавил, что это позволяет индийской стороне объективно оценить ситуацию без внешнего влияния и пропагандистского давления.

19 ноября Песков заявил, что Россия продолжает СВО, так как украинские власти отрицают любую возможность мирных переговоров.

21 июля Зеленский допустил возможность мирных переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, несмотря на действующий на Украине запрет переговоров с Россией.

Осенью 2022 года Зеленский подписал указ о запрете переговоров с РФ, пока ее президентом остается Путин. В Кремле неоднократно заявляли, что Москва открыта к диалогу с Киевом.

Ранее во Франции рассказали о плане Зеленского обвинить Россию в срыве мирных переговоров.