Моди признал, что с нетерпением ждет продолжения общения с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди на встрече с первым заместителем председателя правительства России Денисом Мантуровым заявил, что с нетерпением ждет продолжения общения с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте канцелярии Моди.

«Премьер-министр передал наилучшие пожелания президенту Путину и сказал, что с нетерпением ждет продолжения общения с ним», — сказано в сообщении.

28 октября издание The Times of India писало, что Нарендра Моди на саммите БРИКС в Казани подарил Владимиру Путину картину, написанную в технике сохраи.

22 октября Моди рассказал, что в ходе встречи с Путиным на полях саммита БРИКС в Казани обсудил укрепление двустороннего партнерства. Переговоры Путина и Моди проходили в Губернаторском дворце Казанского кремля в рамках саммита БРИКС. Темы разговора политиков заранее не анонсировались.

Ранее в Индии оправдались за покупку нефти у России.