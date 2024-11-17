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В Тбилиси оппозиция проводит шествие против итогов выборов

В Тбилиси проходит шествие оппозиции против результатов парламентских выборов

Представители оппозиционных партий Грузии, их сторонники и также гражданские активисты проводят шествие в Тбилиси против итогов парламентских выборов. Об этом сообщает грузинский телеканал Adjara.

Часть протестующих собралась у станции метро «Марджанишвили», некоторые — у парка Ваке и здания Федерации футбола Грузии. Они планируют дойти до здания парламента, где пройдет сам митинг против результатов выборов.

К участникам протеста планируют присоединиться также студенты из разных вузов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Более того, с итогами голосования не согласилась президент республики Саломе Зурабишвили. Она призывала граждан организовывать акции протеста против начала работы парламента нового созыва.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.

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