Военный эксперт объяснил, кто стоит за беспорядками в Грузии

Беспорядки в Грузии, связанные с недовольством оппозиции результатами парламентских выборов, не являются стихийными. Ключевую роль в этом процессе играют США. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал военный политолог Андрей Кошкин. По его словам, Вашингтон пытается раскачать ситуацию в стране, чтобы привести к власти прозападные силы.

«Не удалось произвести смену власти, используя цветные технологии во время выборной кампании. Но силы остались, силы продолжают подпитываться, и они продолжают бороться за власть», — сказал Кошкин.

Он добавил, что в сложившейся ситуации нельзя исключать возможности эскалации, особенно при внешнем вмешательстве.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты избирательной кампании, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

В ноябре представители оппозиционных партий Грузии, их сторонники, а также гражданские активисты вышли на протестные акции против итогов парламентских выборов.

Утром 19 ноября в грузинской столице начались столкновения между оппозиционерами и сотрудниками МВД. Протестующие бросали в полицейских камни и оказывали сопротивление, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ. Позднее стало известно о 16 задержанных.

Ранее грузинские оппозиционеры заявили о новой тактике уличных протестов.