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В Тбилиси при разгоне митинга задержали 16 человек

ТАСС: МВД Грузии при разгоне митинга в Тбилиси задержало 16 человек

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«Газета.Ru»

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии при разгоне митинга оппозиции в Тбилиси задержали 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Троих задержанных уже отпустили «под подписку».

Утром 19 ноября в грузинской столице начались начались столкновения между протестующими против результатов парламентских выборов и сотрудниками МВД. Протестующие бросали в полицейских камни и оказывают сопротивление, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан страны продолжать протесты против итогов парламентских выборов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По их итогам победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не принял результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.

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