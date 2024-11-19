В Тбилиси при разгоне митинга задержали 16 человек

Сотрудники министерства внутренних дел Грузии при разгоне митинга оппозиции в Тбилиси задержали 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Троих задержанных уже отпустили «под подписку».

Утром 19 ноября в грузинской столице начались начались столкновения между протестующими против результатов парламентских выборов и сотрудниками МВД. Протестующие бросали в полицейских камни и оказывают сопротивление, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ.

Накануне президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан страны продолжать протесты против итогов парламентских выборов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По их итогам победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не принял результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.