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В Грузии сообщили о желании оппозиции «показать картинку Западу»

Политолог Мамрадзе: оппозиция в Грузии добивается большей поддержки Запада

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Irakli Gedenidze/Reuters

Оппозиция, парализующая центральные магистрали Тбилиси и ставящая палатки на центральных площадях города, преследует цель — «показать картинку Западу». Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал грузинский эксперт Петрэ Мамрадзе.

«Ведь лучше всех сама оппозиция понимает, что в обществе Грузии нет революционного заряда, поэтому радикалы, используя свои деньги и телеканалы, ставят «картинки» массовых протестов по заветам (экс-президента) Михаила Саакашвили», — сказал Мамрадзе.

Он добавил, что главное для оппозиции — чтобы Запад «услышал эти стоны» и продолжил поддержку, а для этого не нужно много людей. По его словам, у Тбилисского государственного университета палаток больше, чем протестующих.

О том, что протестующие устанавливают палатки в центре грузинской столицы стало известно накануне. Оппозиционеры расположились у здания Тбилгосуниверситета, а также у здания парламента Грузии.

До этого сообщалось, что представители оппозиционных партий Грузии, их сторонники и также гражданские активисты проводят шествие в Тбилиси против итогов парламентских выборов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По итогам голосования победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не приняли результаты избирательной кампании, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее нескольких участников протестной акции в Тбилиси задержала полиция.

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