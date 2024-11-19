В Тбилиси начались столкновения протестующих с полицией

На проспекте Меликишвили в Тбилиси начались столкновения протестующих против результатов парламентских выборов с сотрудниками МВД. Об этом сообщает ТАСС.

Как передает корреспондент агентства, полицейские пытаются оттеснить митингующих и расчистить проезжую часть. В то время как демонстранты оказывают сопротивление, правоохранители применяют слезоточивый газ.

По информации ТАСС, протестующие бросают в полицейских камни. На данный момент задержаны несколько человек. Сотрудникам МВД также удалось полностью занять проспект Меликишвили, однако часть находящихся там демонстрантов говорят, что не собираются расходиться.

18 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала граждан страны продолжать протесты против итогов парламентских выборов.

Выборы в высший законодательный орган Грузии состоялись 26 октября. По их итогам победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая набрала 54,3% голосов. Однако ряд оппозиционных политических объединений не принял результаты выборов, а члены «Коалиции за перемены» даже отказались от депутатских мандатов.

Ранее стало известно, когда могут пройти президентские выборы в Грузии.