Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали теракт в Севастополе попыткой ВСУ запугать россиян

Депутат Белик: ВСУ попытались запугать россиян терактом в Севастополе

close
Телеграм-канал «Baza»

В Госдуме подрыв автомобиля капитана ВС РФ назвали попыткой запугать россиян. Таким мнением поделился депутат, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

«Киевский террористический режим и его спецслужбы делают ставку на террор в надежде запугать наших военных и их семьи, но с русскими людьми эта тактика — заранее провальная», — заявил он.

По мнению Белика, за подрыв авто, вероятно, стоят украинские спецслужбы. Он подчеркнул, что Украина таким образом пытается получить уступки, но забывает, что Россия не ведет переговоры с террористами.

По данным СМИ, взрыв произошел, когда за рулем автомобиля был начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Мужчине оторвало обе ноги, его спасти не удалось. Экстренные службы получили сообщение о пожаре на улице Тараса Шевченко в 09:53. Звонивший рассказал, что автомобиль взорвался, а затем машину охватил пожар. Как рассказала «Газете.Ru» очевидица, взрыв был такой силы, что она подумала, будто рядом взорвалась ракета. По ее словам, на месте происшествия валялись осколки от автомобиля, машина была «вся всмятку», а врачи реанимации доставали водителя. СК завел дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее водитель снял на видео последствия падения украинских БПЛА, летевших в Москву.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами