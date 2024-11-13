В Госдуме назвали теракт в Севастополе попыткой ВСУ запугать россиян

В Госдуме подрыв автомобиля капитана ВС РФ назвали попыткой запугать россиян. Таким мнением поделился депутат, член комитета по международным делам Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

«Киевский террористический режим и его спецслужбы делают ставку на террор в надежде запугать наших военных и их семьи, но с русскими людьми эта тактика — заранее провальная», — заявил он.

По мнению Белика, за подрыв авто, вероятно, стоят украинские спецслужбы. Он подчеркнул, что Украина таким образом пытается получить уступки, но забывает, что Россия не ведет переговоры с террористами.

По данным СМИ, взрыв произошел, когда за рулем автомобиля был начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота. Мужчине оторвало обе ноги, его спасти не удалось. Экстренные службы получили сообщение о пожаре на улице Тараса Шевченко в 09:53. Звонивший рассказал, что автомобиль взорвался, а затем машину охватил пожар. Как рассказала «Газете.Ru» очевидица, взрыв был такой силы, что она подумала, будто рядом взорвалась ракета. По ее словам, на месте происшествия валялись осколки от автомобиля, машина была «вся всмятку», а врачи реанимации доставали водителя. СК завел дело о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

Ранее водитель снял на видео последствия падения украинских БПЛА, летевших в Москву.