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Губернатор Севастополя назвал версию подрыва машины капитана, которому оторвало ноги

Губернатор Севастополя Развожаев допустил, что подрыв авто капитана был диверсией

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Телеграм-канал «Чп / Севастополь»

Возможной причиной подрыва автомобиля военного в Севастополе назвали диверсию. Таким мнением поделился местный губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии. Уважаемые севастопольцы! Будьте бдительны!» — заявил он.

По словам губернатора, сообщение о подрыве машины поступило в службу 112 утром, примерно в 10 утра. Заявитель сказал, что взорвался и загорелся автомобиль. Сотрудники МЧС оперативно эвакуировали водителя, но он не выжил.

До этого стало известно, что в подорванном автомобиле в Севастополе за рулем находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.

«По словам очевидцев, водителю оторвало ноги», — говорится в публикации Baza.

Машина взорвалась возле супермаркета на улице Тараса Шевченко. Мужчина не выжил.

Также очевидцы нашли следы установки самодельного взрывного устройства (СВУ) в подорванном автомобиле военного.

Ранее в Киеве произошли взрывы.

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