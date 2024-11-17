В Одессе произошли взрывы

В Одессе на юге Украины произошли взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

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Утром 17 ноября издание «Общественное. Новости» сообщило о взрывах в Черкасской области Украины. Подробностей издание не привело. «24 канал» сообщил о взрывах в Киеве. Серия взрывов на фоне воздушной тревоги произошла и в Николаеве.

В ночь на 17 ноября одними из первых на Украине в красную зону на карте тревог попали Киевская, Тернопольская и Черкасская области. До этого сирены замолчали в Винницкой области. Здесь тревога продолжалась 1 час 42 минуты.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.