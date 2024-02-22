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Российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть

Посол РФ Келин: Киев с союзниками должны признать, что Украина летит в пропасть

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Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Украинские власти и их западные союзники должны признать тот факт, что ВСУ проигрывают в противостоянии с российской армией. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин телеканалу TRT World.

«Те, кто сейчас управляет Украиной, и те на Западе, кто обеспечивает их оружием и деньгами, должны будут признать тот факт, что Украина летит в пропасть», — отметил дипломат.

По словам Келина, чтобы не дать Украине рухнуть окончательно, необходимо на каком-то этапе остановиться и начать обсуждение «стратегии выхода».

Посол обратил внимание, что сейчас Россия не видит сколько-нибудь серьезных мирных предложений со стороны президента Владимира Зеленского и его западных союзников. Он счел, что украинской стороне лучше признать реальное положение вещей и учесть российские интересы в сфере безопасности.

По его мнению, опасения стран Балтии по поводу якобы возможного вторжения российских сил на их территорию беспочвенны.

Ранее Боррель заявил, что отказ от военной помощи Украине не приведет к миру.

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