Несколько человек доставили в больницу после беспорядков в Абхазии

По предварительной информации, восемь человек доставили в больницу при проведении оппозицией в Абхазии акции протеста против ратификации абхазо-российского соглашения об инвестициях у комплекса правительственных зданий. Об этом сообщил минздрав республики, передает ТАСС.

«Восемь человек было доставлено в Республиканскую больницу», — сказали в пресс-службе республиканского минздрава.

Семерым назначили амбулаторное лечение, один пострадавший остается в больнице.

До этого сообщалось, что председатель и вице-спикер высшего законодательного органа Абхазии Лаша Ашуба и Астамур Аршба покинули здание парламента на фоне протестов, организованных оппозицией.

15 ноября высший законодательный орган Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с РФ, касающегося права российских юридических лиц реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Однако оппозиция сочла, что этот договор не отвечает интересам местных жителей.

В результате у здания парламента в городе Сухум началась акция протеста. Журналисты сообщили, что на сторону собравшихся граждан перешла часть силовиков.

На этом фоне депутаты отменили заседание, но это решение не устроило оппозицию. Ее представитель Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция призвала спикера законодательного органа и других парламентариев провести запланированную сессию и проголосовать против ратификации соглашения между Абхазией и РФ.

«Газета.Ru» запустила текстовую онлайн-трансляцию протестов в Сухуме.

Ранее журналисты узнали о действиях президента Абхазии Аслана Бжании на фоне протестов.