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Оппозиция Абхазии обратилась к парламентариям на фоне протестов

Оппозиция Абхазии потребовала от парламента голосовать против соглашения с РФ

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РИА Новости

Оппозиция в Абхазии на фоне возобновления протестов против ратификации соглашения по инвестициям с Россией призвала спикера парламента Лаша Ашуба и депутатов провести отмененную сессию и проголосовать против соответствующего соглашения. Об этом заявил представитель оппозиции Адгур Ардзинба, передает издание «Республика».

«Адгур Ардзинба призвал спикера и депутатов Парламента провести сессию и проголосовать против ратификации (соглашения с Россией – прим. ред.)», — говорится в сообщении агентства.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Однако парламент на фоне давления и возобновления протестов отменил проведение сессии. На это настаивала группа депутатов, которая пришла к спикеру парламента Лаши Ашубы.

Ранее президент Абхазии рассказал о последствиях отсутствия соглашения с Россией.

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