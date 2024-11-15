В Абхазии протестующие прорвались к зданию парламента, силовики использовали газ

Протестующие выломали еще часть забора и кидают файеры в сторону здания парламента — РИА Новости
К месту прорыва ворот подогнали пожарную машину, чтобы предотвратить проникновение оппозиционеров внутрь — ТАСС
⚡️ Протестующие протаранили на автомобиле металлические ограждения и прорвались к зданию парламента.
Оппозиция Абхазии считает, что соглашение разрушительно для экономики и позволит РФ покупать апартаменты в республике.
Парламент Абхазии должен был принять решение о ратификации, однако депутаты проголосовали против повестки заседания и обсуждение вопроса было решено перенести.