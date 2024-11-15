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Политика

В Абхазии протестующие прорвались к зданию парламента, силовики использовали газ

Онлайн-трансляция уличных протестов в Сухуме

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Телеграм-канал «RESPUBLICA»
В центре столицы Абхазии — Сухуме — проходит акция оппозиции из-за ратификации «соглашения об инвестициях с РФ». Они утверждают, что в документе идет речь о продаже России апартаментов в Абхазии. В акции участвуют несколько тысяч человек. Среди них оппозиционный лидер Адгур Ардзинба.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:14

Протестующие выломали еще часть забора и кидают файеры в сторону здания парламента — РИА Новости

13:11

⚡️ Звучат выстрелы — RESPUBLICA

13:09

Протестующие продолжают прорываться к парламенту — RESPUBLICA

13:04

Протестующих закидывают дымовыми шашками — D News Абхазия

13:02

12:59

Часть силовиков «перешли на сторону народа» — «Абхазский портал»

12:57

⚡️Силовики распылили газ — RESPUBLICA

12:55

На заседании присутствует лишь 21 депутат из 35, кворума нет – Sputnik Абхазия

12:53

«Ситуация крайне напряженная. Все время возникают стычки» — RESPUBLICA

12:51

К месту прорыва ворот подогнали пожарную машину, чтобы предотвратить проникновение оппозиционеров внутрь — ТАСС

12:49

12:48

Участники акции требуют полностью снять соглашение с повестки и отправить на доработку — Baza

12:45

⚡️ Протестующие протаранили на автомобиле металлические ограждения и прорвались к зданию парламента.

12:37

Оппозиция Абхазии считает, что соглашение разрушительно для экономики и позволит РФ покупать апартаменты в республике.

12:33

Парламент Абхазии должен был принять решение о ратификации, однако депутаты проголосовали против повестки заседания и обсуждение вопроса было решено перенести.

12:30

В центре Сухума проходит акция абхазской оппозиции, выступающей против закона «О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов». Люди собрались у здания парламента.

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