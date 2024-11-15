В Абхазии протестующие прорвались к зданию парламента, силовики использовали газ

В центре столицы Абхазии — Сухуме — проходит акция оппозиции из-за ратификации «соглашения об инвестициях с РФ». Они утверждают, что в документе идет речь о продаже России апартаментов в Абхазии. В акции участвуют несколько тысяч человек. Среди них оппозиционный лидер Адгур Ардзинба.