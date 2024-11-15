В Абхазии ряд депутатов покинули здание парламента на фоне протестов

Председатель и вице-спикер высшего законодательного органа Абхазии Лаша Ашуба и Астамур Аршба покинули здание парламента на фоне протестов, организованных оппозицией. Об этом сообщается в Telegram-канале «D News Абхазия».

«Ашуба и <...> Аршба покинули здание парламента через двор администрации президента», — говорится в материале.

15 ноября высший законодательный орган Абхазии должен был рассмотреть вопрос о ратификации соглашения с РФ, касающегося права российских юридических лиц реализовывать инвестиционные проекты на территории республики. Однако оппозиция посчитала, что этот договор не отвечает интересам местных жителей.

В результате у здания парламента в городе Сухум началась акция протеста. Журналисты сообщили, что на сторону собравшихся граждан перешла часть силовиков.

На этом фоне депутаты отменили заседание, но это решение не устроило оппозицию. Ее представитель Адгур Ардзинба заявил, что оппозиция призвала спикера законодательного органа и других парламентариев провести запланированную сессию и проголосовать против ратификации соглашения между Абхазией и РФ.

«Газета.Ru» запустила текстовую онлайн-трансляцию протестов в Сухуме.

Ранее журналисты узнали о действиях президента Абхазии Аслана Бжании на фоне протестов.