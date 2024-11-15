Стало известно о действиях президента Абхазии на фоне протестов в Сухуме

Президент Абхазии, предположительно, покинул здание администрации на фоне сообщений о том, что комплекс правительственных зданий в Сухуме окружен. Об этом сообщает Telegram-канал «Патриоты Абхазии».

«Есть информация, что Бжания покинул здание, оставив остатки своих защитников внутри в коридорах», — сообщает канал.

В центре столицы Абхазии — Сухуме — проходит акция оппозиции из-за ратификации «соглашения об инвестициях с РФ». Они утверждают, что в документе идет речь о продаже России апартаментов в Абхазии. В акции участвуют несколько тысяч человек. Среди них оппозиционный лидер Адгур Ардзинба.

Сообщалось, что правоохранители у парламента Абхазии остановили прорыв протестующих на территорию государственного органа, к месту прорыва забора подогнали пожарную машину, чтобы остановить оппозиционеров.

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Однако парламент на фоне давления и возобновления протестов отменил проведение сессии. На этом настаивала группа депутатов, которая пришла к спикеру парламента Лаши Ашубы.

Ранее к протестующим в Абхазии вышел начальник охраны президента.