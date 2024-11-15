Силовики перешли на сторону протестующих в Абхазии

Часть силовиков перешла на сторону протестующих в ходе протестов против ратификации соглашения по инвестициям с Россией. Об этом сообщает Telegram-канал «Абхазский портал».

15 ноября абхазский парламент должен был рассмотреть вопрос ратификации соглашения с Россией об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики. В оппозиции считают, что документ не соответствует интересам абхазского народа.

Однако парламент на фоне давления и возобновления протестов отменил проведение сессии. На этом настаивала группа депутатов, которая пришла к спикеру парламента Лаши Ашубы.

Оппозиция в Абхазии на фоне возобновления протестов призвала Лаша Ашуба и депутатов провести отмененную сессию и проголосовать против соответствующего соглашения.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию уличных протестов в Сухуме.

Ранее к протестующим в Абхазии вышел начальник охраны президента.