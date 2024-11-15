Волонтеры спасли косатку на Камчатке

На Камчатке косатку, выброшенную на берег Охотского моря в районе села Устьевое, спасли. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям региона Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

Он выразил благодарность волонтерам, спасателям и всем жителям Соболевского района.

До этого сообщалось, что спасатели обмотали тканью и погрузили в автомобиль косатку, которую выбросило на берег на Камчатке.

Также Лебедев рассказывал, что косатка очень ослаблена и практически не предпринимает попыток плыть.

Рядом с самкой нашли тело детеныша. Животных жители села Устьевое обнаружили на берегу в четверг, 14 ноября. Похоже, что животное продолжительное время находилось на суше, так как его кожа в плохом состоянии, на ней имеются повреждения.

До этого около десяти косаток оказались в ловушке у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Млекопитающие застряли на отдалении около километра от берега. Из-за движения льдов люди не могли к ним подобраться.

Ранее застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море.