Выброшенную на берег на Камчатке косатку перевозят на новое место

Спасатели обмотали тканью и погрузили в автомобиль косатку, которую выбросило на берег на Камчатке. Кадры спасательной операции опубликовали «Известия».

Министр по ЧС Камчатки Сергей Лебедев пояснил, что косатку попробуют выпустить в море в другом месте. Он выразил надежду, что животное почувствует, что ее спасают и «соберется с силами». Ранее глава регионального главка рассказывал, что косатка очень ослаблена и практически не предпринимает попыток плыть.

Рядом с самкой нашли тело детеныша. Животных жители села Устьевое обнаружили на берегу в четверг, 14 ноября. Похоже, что животное продолжительное время находилось на суше, так как его кожа в плохом состоянии, на ней имеются повреждения.

До этого около десяти косаток оказались в ловушке у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Млекопитающие застряли на отдалении около километра от берега. Из-за движения льдов люди не могли к ним подобраться.

Ранее застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море.