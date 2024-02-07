Район Хоккайдо, где застряли косатки, покрылся сплошным льдом

Сейчас в районе, где попали в ловушку косатки — у японского острова Хоккайдо — отмечается сплошной тяжелый лед. Ветер в районе усилится только 11 февраля. Об этом сообщила РИА Новости пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе.

До этого сообщалось, что более 10 косаток оказались в ловушке в дрейфующих льдах у побережья северного японского городка Раусу на побережье Кунаширского пролива. Косатки застряли в одном километре от берега, из-за движения льдов люди не могут к ним подойти, чтобы оказать помощь.

Сообщается, в ловушке также оказались три-четыре детеныша косаток.

Ранее ведущий научный сотрудник Лаборатории исследования загрязнения и экологии Тихоокеанского океанологического института им. В.И. Ильичева ДВО РАН, специалист по морским млекопитающим Владимир Мельников прокомментировал ситуацию. Он поделился мнением, что косатки могут продержаться, так как лед не сплошной, и животные его расталкивают. Он также отметил, что когда ветер поменяет направление, лед может разогнать.

До этого сообщалось, что жизни морских млекопитающих висят на волоске — японцы не могут их быстро спасти, а российские спасатели не могут помочь китам без разрешения. Что известно о случившемся — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.