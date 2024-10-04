Застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море

Косаткам, которые 2 октября оказались на мели в лимане села Устьевое на Камчатке, удалось вернуться в открытое море. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

«Косаткам удалось выйти в открытое море», — отмечается в сообщении.

Утром 2 октября четыре косатки застряли на мели в Соболевском районе Камчатки. Спасением животных занимались пожарные, сотрудники ГИМС, ГКУ «ЦОД», волонтеры и полицейские — всего около 30 человек, которые вручную поливали косаток водой.

3 октября стало известно, что животные достигли глубины и вышли в открытое море, однако вечером того же дня их вновь нашли на мели. Тогда спасательная команда начала перемещение семьи косаток, оказавшихся в ловушке лимана на Камчатке, к устью, чтобы они могли выйти в открытое море.

«Сегодня уровень воды поднялся, и косатки переместились на 500 метров в сторону устьев. Они сближаются друг с другом. По одной крупной особи стаскивают к устьям, и они движутся, но разворачиваются, чтобы оставаться вместе. Будем продолжать движение», — рассказали о спасении этих крупных животных местные власти.

Сообщается, что на текущий момент все четыре особи уплыли в открытое море.

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