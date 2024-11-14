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На Камчатке спасают косатку, оказавшуюся на берегу во время отлива

На Камчатке спасают выброшенную на берег косатку

Сотрудники МЧС спасают косатку, которую выбросило на берег на Камчатке. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС России.

По информации министерства, инцидент произошел в селе Устьевом. Молодая косатка «попала в плен» лимана и оказалась на суше во время отлива. Из-за мелководья она не смогла дышать, а на коже образовались трещины.

Спасатели переместили животное при помощи большегруза, чтобы оно смогло уплыть, когда произойдет прилив. Сотрудники экстренных служб и волонтеры вручную обливают косатку водой, чтобы у той не пересыхала кожа.

Telegram-канал Amur Mash сообщает, что на камчатский берег выбросило еще одну касатку — это был детеныш. Однако его спасти не успели. Отмечается, что оба животных были молодыми и сели на мель в связи с тем, что им не хватало веса и опыта.

Ранее застрявшие в лимане на Камчатке косатки вышли в открытое море.

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