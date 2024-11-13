Стали известны результаты осмотра места теракта в Севастополе

Сотрудники профильных служб не обнаружили на месте теракта в городе Севастополе никаких опасных предметов, кроме уже сработавшего взрывного устройства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Нет», — сказал источник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Утром 13 ноября на улице Тараса Шевченко в Севастополе взорвался автомобиль, в салоне которого находился капитан 1-го ранга Черноморского флота РФ Валерий Т. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб пытались достать 47-летнего мужчину из машины и передать врачам, но спасти его не успели.

Губернатор города Михаил Развожаев не исключил, что в отношении военнослужащего была совершена диверсия. При этом Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о совершении террористического акта и незаконном обороте взрывчатых веществ.

По данным Telegram-канала Mash, на днище поврежденного транспортного средства было обнаружено самодельное взрывное устройство. Оно располагалось со стороны водителя и было приведено в действие дистанционно.

Ранее в Запорожской области задержали обвиняемого в подрыве машины кандидата на должность судьи.