Стала известна личность водителя, находившегося во взорванном автомобиле в Севастополе

В результате взрыва в Севастополе погиб начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров ЧФ, капитан I ранга Валерий Т. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, за мужчиной следили семь дней.

«47-летний капитан — выпускник Санкт-Петербургской военно-морской академии имени Кузнецова, с декабря 2023-го года находится в украинских списках», — говорится в сообщении.

Автомобиль с водителем взорвался сегодня утром возле севастопольского супермаркета на улице Тараса Шевченко. Оперслужбы прибыли на место в течение пяти минут, но спасти водителя не смогли. Взрывом ему оторвало обе ноги.

По предварительной версии, сработало СВУ, заложенное под днище автомобиля.

До этого стало известно, что газовый баллон взорвался в кабине грузового автомобиля Volvo, двигавшегося по кольцевой дороге в Москве.

В результате водитель грузового автомобиля получил сильные ожоги лица и рук. Выбраться из машины мужчине помогли очевидцы происшествия. Граждане оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, а подоспевшие врачи увезли его в больницу имени Ф.И. Иноземцева.

Ранее водитель снял на видео последствия падения украинских БПЛА, летевших в Москву.