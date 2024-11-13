В Севастополе завели дело о теракте после подрыва авто с капитаном ВС РФ

В Севастополе возбудили уголовное дело о теракте после подрыва автомобиля, в котором находился военный. Об этом сообщается в Telegram-канале Следкома.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения террористического акта и незаконного оборота взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч.1 ст. 222.1 УК РФ)», — говорится в публикации.

По предварительным данным, в Гагаринском районе Севастополя взорвалась машина из-за сработавшего СВУ, которое прикрепили к днищу авто.

Машина военного загорелась возле супермаркета на улице Тараса Шевченко. Мужчина не выжил. За рулем находился капитан 1-го ранга Черноморского флота.

Очевидцы нашли следы установки самодельного взрывного устройства (СВУ) в подорванном автомобиле военного.

Губернатор Севастополя Развожаев допустил, что подрыв авто был диверсией.

Ранее стала известна личность водителя, находившегося во взорванном автомобиле в Севастополе.