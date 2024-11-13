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Названа основная версия подрыва машины военного в Севастополе

Mash: заказное убийство стало основной версией подрыва машины военного в Крыму

Сотрудники следственных органов приняли заказное убийство за основную версию подрыва автомобиля капитана 1-го ранга Черноморского флота РФ в городе Севастополе, расположенном в Республике Крым. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По предварительной информации, самодельное взрывное устройство (СВУ) было установлено на днище машины. Оно располагалось со стороны водителя, уточнили журналисты.

«В действие [СВУ] приведено дистанционно — сегодня около 10:00 (совпадает с мск — «Газета.Ru»), когда военнослужащий двигался в потоке на улице Тараса Шевченко», — говорится в материале.

Telegram-канал «Транспорт Севастополя» опубликовал видеозапись с места происшествия. На кадрах видно, что взорванный автомобиль получил значительные повреждения и восстановлению не подлежит.

Машину военного подорвали в Севастополе утром 13 ноября. Сообщалось, что в результате детонации водителю частично оторвало нижние конечности. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб пытались достать мужчину из салона и передать врачам, но в конце концов спасти его не успели.

Впоследствии стало известно, что в транспортном средстве находился начальник штаба 41-й бригады ракетных кораблей и катеров Черноморского флота РФ Валерий Т. Ему было 47 лет. Комментируя ситуацию, губернатор города Михаил Развожаев допустил, что в отношении капитана 1-го ранга была совершена диверсия.

Ранее в Запорожской области подорвали машину главы охраны местной атомной электростанции.

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