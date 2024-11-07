В Запорожской области задержали обвиняемого в подрыве машины судьи

Правоохранители задержали бывшего сотрудника прокуратуры Украины, который обвиняется в подрыве автомобиля своего знакомого в Запорожской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России Светлану Петренко и Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Подрыв, о котором идет речь, произошел в Бердянске в октябре. По данным следствия, 30 сентября обвиняемый разместил под автомобилем кандидата на должность судьи взрывное устройство. 2 октября оно сдетонировало, однако в момент взрыва в салоне машины никого не было.

Экс-сотрудник украинской прокуратуры рассказал, что он подорвал автомобиль по заданию Главного управления разведки Минобороны Украины. За выполнение задачи ему пообещали вознаграждение в размере $10 тыс.

«Задержанный дал признательные показания и сотрудничает со следствием», — добавили в ФСБ.

Мужчине предъявили обвинения по статьям о покушении на террористический акт путем взрыва и незаконном обороте взрывных устройств. Экс-сотрудник прокуратуры уже арестован. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

2 октября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что в Бердянске произошел теракт против бывшего судьи. В его автомобиле сработало самодельное взрывное устройство. Экс-судья жив, его здоровью ничего не угрожало, отметил Рогов.

Ранее экс-подполковник СБУ допустил причастность ВСУ к теракту в «Крокусе».