В Кремле пообещали назвать дату прямой линии Путина «попозже»

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в совмещенном формате с пресс-конференцией во второй половине декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«Действительно до конца года, в декабре, во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии. Также будем собирать вопросы граждан, также будем на них отвечать, также будем обрабатывать весь массив. И, конечно же, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале пресс-конференции. Что касается самой даты, то мы ее попозже сообщим», — сказал он.

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция Путина также состоялись в совмещенном формате 14 декабря. В ходе четырехчасового мероприятия Путин ответил на 67 обращений от граждан и журналистов. Обсуждались военная операция на Украине, рост цен на яйца, запреты абортов и большие сроки за ненасильственные преступления.

До этого Дональд Трамп допустил возможность телефонного разговора с президентом РФ. Комментируя слова избранного американского лидера, Песков не исключил, что Путин может сам позвонить Трампу, но такое решение будет зависеть от ситуации в мире.

11 ноября издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что первая беседа Трампа и Путина якобы уже состоялась. Отмечалось, что в ходе разговора Трамп призвал Путина «не обострять конфликт на Украине». Однако пресс-секретарь президента РФ назвал материал газеты «чистой выдумкой».

Ранее Путин встретился с жителями Кызыла.