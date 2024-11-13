Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле пообещали назвать дату прямой линии Путина «попозже»

Песков: прямая линия Путина пройдет во второй половине декабря

close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет в совмещенном формате с пресс-конференцией во второй половине декабря. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Газеты.Ru».

«Действительно до конца года, в декабре, во второй половине декабря состоится совмещенный формат: большая ежегодная пресс-конференция, которая будет совмещена с элементами прямой линии. Также будем собирать вопросы граждан, также будем на них отвечать, также будем обрабатывать весь массив. И, конечно же, Путин подробно ответит на вопросы журналистов и российских, и региональных, и федеральных, и зарубежных СМИ, которые будут в зале пресс-конференции. Что касается самой даты, то мы ее попозже сообщим», — сказал он.

В 2023 году прямая линия и пресс-конференция Путина также состоялись в совмещенном формате 14 декабря. В ходе четырехчасового мероприятия Путин ответил на 67 обращений от граждан и журналистов. Обсуждались военная операция на Украине, рост цен на яйца, запреты абортов и большие сроки за ненасильственные преступления.

До этого Дональд Трамп допустил возможность телефонного разговора с президентом РФ. Комментируя слова избранного американского лидера, Песков не исключил, что Путин может сам позвонить Трампу, но такое решение будет зависеть от ситуации в мире.

11 ноября издание The Washington Post со ссылкой на источники сообщило, что первая беседа Трампа и Путина якобы уже состоялась. Отмечалось, что в ходе разговора Трамп призвал Путина «не обострять конфликт на Украине». Однако пресс-секретарь президента РФ назвал материал газеты «чистой выдумкой».

Ранее Путин встретился с жителями Кызыла.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами