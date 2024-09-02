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Путин встретился с жителями Кызыла

Путин вышел пообщаться с собравшимися в центре города жителями Кызыла

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своей рабочей поездки в Туву вышел к жителям, собравшимся его встречать. Соответствующее видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

Встретить российского лидера вышли сотни тувинцев. Граждане встретили президента овациями, ему пожимали руку.

Путин, проводя открытый урок «Разговор о важном» в кызылской школе №20, заявил, что вейпы и электронные сигареты являются довольно популярными среди российской молодежи, и это не может не вызывать беспокойство. Российский лидер также заявил, что поддержка участников специальной военной операции (СВО) — это залог будущих побед страны. Президент отметил, что враждебных РФ стран нет, но есть враждебные элиты, которые хотят ее ослабить и разделить.

Ранее Путин призвал школьников не брать с него пример.

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