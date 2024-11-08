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В Кремле высказались о возможной беседе Трампа с Путиным

Песков: конкретики по возможному разговору Трампа с Путиным пока нет

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Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что готов поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Пескова, вчера американской стороной была обозначена готовность разговора с Кремлем.

«Мы также слышали в ходе предвыборной кампании заявления Трампа, что он готов позвонить Путину. Эта готовность сохраняется», — отметил пресс-секретарь.

При этом он отметил, что какой-то конкретики по общению Трампа с Путиным пока нет.

Накануне Трамп заявил, что еще не говорил с президентом РФ после победы на выборах, но допускает такую возможность.

7 ноября на заседании клуба «Валдай» Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. При этом российский лидер напомнил, что Трампа «затравили со всех сторон» во время первого срока президентства, и он «боялся шаг сделать влево-вправо и лишнее слово сказать». В связи с этим Путин не знает, что сейчас будет происходить и что Трамп будет предпринимать.

Ранее Time узнал, в каком шаге Трампа по Украине «русские будут заинтересованы».

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