В Кремле высказались о возможной беседе Трампа с Путиным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова победившего на выборах президента США Дональда Трампа, который накануне заявил, что готов поговорить с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам Пескова, вчера американской стороной была обозначена готовность разговора с Кремлем.

«Мы также слышали в ходе предвыборной кампании заявления Трампа, что он готов позвонить Путину. Эта готовность сохраняется», — отметил пресс-секретарь.

При этом он отметил, что какой-то конкретики по общению Трампа с Путиным пока нет.

Накануне Трамп заявил, что еще не говорил с президентом РФ после победы на выборах, но допускает такую возможность.

7 ноября на заседании клуба «Валдай» Путин поздравил Трампа с избранием на пост президента США. При этом российский лидер напомнил, что Трампа «затравили со всех сторон» во время первого срока президентства, и он «боялся шаг сделать влево-вправо и лишнее слово сказать». В связи с этим Путин не знает, что сейчас будет происходить и что Трамп будет предпринимать.

Ранее Time узнал, в каком шаге Трампа по Украине «русские будут заинтересованы».