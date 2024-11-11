В посольстве заявили, что россияне не обращались за помощью после землетрясений на Кубе

Россияне не обращались за помощью в посольство или консульство РФ после землетрясений магнитудой 6,8 и 5,9 на Кубе. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России на Кубе.

«Российские граждане за помощью в посольство и генконсульство в связи с землетрясениями не обращались», — говорится в сообщении.

Кроме того, в диппредставительство не поступала информация о возможных пострадавших. В посольстве заверили, что продолжают отслеживать ситуацию.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес отметил, что в провинциях Сантьяго-де-Куба и Гранма после двух землетрясений произошли оползни, дома и линии электропередачи получили повреждения. Жителям этих регионов необходимо оставаться вне домов, на открытых местах, подчеркнул президент.

Утром 7 ноября энергосистема Кубы была полностью отключена из-за урагана «Рафаэль». Глава министерства внешней торговли и иностранных инвестиций Кубы Оскар Перес-Олива заявил, что Россия стала одной из стран, которые предложили Кубе помощь в решении энергетического кризиса после урагана «Рафаэль».

При этом с 21 по 24 октября на территории островного государства бушевал ураган «Оскар», который также вызвал энергетический кризис в стране.

Ранее житель Кубы рассказал «Газете.Ru» о тотальном блэкауте на острове.